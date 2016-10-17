路透基点：台湾正隆公司60亿台币贷款案进入一般分销阶段--TRLPC

路透香港10月17日 - 汤森路透旗下基点援引知情人士称，由三家银行组成的银团推出正隆股份有限公司的60亿台币(1.89亿美元)五年期贷款案，进入一般分销阶段。

华南银行，凯基银行和土地银行为牵头行兼簿记行。华南银行为额度代理行。

贷款分为两部分，A部分为60亿台币的循环贷款，B部分为20亿台币商业票据担保贷款。两部分总额不能超过60亿台币。

A和B两部分利率为较Taibor(台北金融业拆款定盘利率)加码60个基点，税前保底利率设在1.7%。B部分每年担保费率为65个基点。

承贷9亿台币或以上的银行，可获10个基点的前端费，享牵头行头衔；承贷6-8.99亿台币的银行可获8个基点的前端费，享经理行头衔。承贷3-5.99亿台币的银行可获5个基点的前端费，享参贷行头衔。回复截止日期为11月11日。

筹得的资金将用于日常营运资本需求，并为2012年8月签下的42亿台币的五年期贷款提供再融资。(完)