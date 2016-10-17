路透基点：台湾正隆公司60亿台币贷款案进入一般分销阶段--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港10月17日 - 汤森路透旗下基点援引知情人士称，由三家银行组成的银团推出正隆股份有限公司的60亿台币(1.89亿美元)五年期贷款案，进入一般分销阶段。
华南银行，凯基银行和土地银行为牵头行兼簿记行。华南银行为额度代理行。
贷款分为两部分，A部分为60亿台币的循环贷款，B部分为20亿台币商业票据担保贷款。两部分总额不能超过60亿台币。
A和B两部分利率为较Taibor(台北金融业拆款定盘利率)加码60个基点，税前保底利率设在1.7%。B部分每年担保费率为65个基点。
承贷9亿台币或以上的银行，可获10个基点的前端费，享牵头行头衔；承贷6-8.99亿台币的银行可获8个基点的前端费，享经理行头衔。承贷3-5.99亿台币的银行可获5个基点的前端费，享参贷行头衔。回复截止日期为11月11日。
筹得的资金将用于日常营运资本需求，并为2012年8月签下的42亿台币的五年期贷款提供再融资。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。