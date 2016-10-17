重发-新兴汇市：美元走坚打压新兴亚币和债券，人民币创逾六年新低

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 104.11 104.16 +0.05 +15.55 120.30 坡元 1.3911 1.3905 -0.04 +1.90 1.4175 台币 31.810 31.672 -0.43 +3.95 33.066 韩元 1138.90 1132.10 -0.60 +3.17 1174.95 泰铢 35.34 35.28 -0.17 +1.92 36.02 菲律宾披索 48.46 48.44 -0.04 -3.22 46.90 印尼卢比 13050.00 13042.00 -0.06 +5.63 13785.00 印度卢比 66.83 66.70 -0.20 -1.02 66.15 马币 4.2175 4.1980 -0.46 +1.72 4.2900 人民币 6.7310 6.7271 -0.06 -3.55 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 汪红英/李爽/杜明霞/侯雪苹；审校 戴素萍/王兴亚/徐文焰/白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。