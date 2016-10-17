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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 13:16 BJT

重发-新兴汇市：美元走坚打压新兴亚币和债券，人民币创逾六年新低

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.11    104.16   +0.05  +15.55    120.30
    坡元            1.3911    1.3905   -0.04   +1.90    1.4175
    台币          31.810    31.672   -0.43   +3.95    33.066
    韩元           1138.90   1132.10   -0.60   +3.17   1174.95
    泰铢             35.34     35.28   -0.17   +1.92     36.02
    菲律宾披索       48.46     48.44   -0.04   -3.22     46.90
    印尼卢比      13050.00  13042.00   -0.06   +5.63  13785.00
    印度卢比       66.83     66.70   -0.20   -1.02     66.15
    马币            4.2175    4.1980   -0.46   +1.72    4.2900
    人民币          6.7310    6.7271   -0.06   -3.55    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译 汪红英/李爽/杜明霞/侯雪苹；审校 戴素萍/王兴亚/徐文焰/白云)

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