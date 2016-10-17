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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 13:43 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在叶伦讲话后上涨，美元/日圆以外亚币领涨

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* 美元/日圆涨0.12%，欧元/美元涨0.13%，澳元/美元跌0.08%，美元/加元涨0.11%

* 美元/韩元涨0.7%，美元/马币涨0/46%。美元/离岸人民币涨0.1%，美元/坡元涨0/25%

* 日经指数涨0.19%，沪综指涨0.04%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌约0.4%，美国原油跌0.24%，美国10年期公债收益率报1.789%

* 英国央行副总裁布罗德班特：汇率弹性极为重要

(完) (编译 张若琪 审校 白云)

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