《汇市简讯》伦敦盘初：美元在叶伦讲话后上涨，美元/日圆以外亚币领涨

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元/日圆涨0.12%，欧元/美元涨0.13%，澳元/美元跌0.08%，美元/加元涨0.11%
* 美元/韩元涨0.7%，美元/马币涨0/46%。美元/离岸人民币涨0.1%，美元/坡元涨0/25%
* 日经指数涨0.19%，沪综指涨0.04%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌约0.4%，美国原油跌0.24%，美国10年期公债收益率报1.789%
* 英国央行副总裁布罗德班特：汇率弹性极为重要
(完) (编译 张若琪 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。