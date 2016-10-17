台湾股市：平盘整理后小涨作收，台指期结算前料维持高档整理格局

路透台北10月17日 - 台湾股市周一在平盘上下整理后终场小涨作收。分析师指出，尽管短线台股暂消化涨多调节卖需，但目前大盘技术线型并未遭受破坏，预期在台指期周三结算前，大盘有望维持高档整理格局，后续关注外资操作动向。

台湾加权股价指数 收涨0.12%，至9,176.22点；今日成交初值 为608.56亿台币，上交易日修正后为679.85亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，虽然大盘上周跌破月线关卡，惟就今日台股表现来看，指数在季线9,120点附近仍有守，且上周五外资在台指期净多单部位仍达7.94万余口，预计台指期周三可望撑在季线上方结算，有助于维持大盘高档整理态势。

〞现在有点该布局的都上车再等利多获利出场。〞他说。

他并称，近期权值股台积电 遭受外资调节卖压，上周四、周五外资分别卖超台积电达1.5万张及1万张；若外资持续调节台积电持股，恐拖累大盘后续表现，对台股后市是项隐忧。

安联台湾科技基金经理人廖哲宏也表示，短线台股面临外资卖超和高档获利了结卖压，内资布局较多的柜买市场也出现获利了结卖压而拉回的迹象；不过目前来看，指数拉回幅度仍有限，料在有基本面撑腰，下档支撑仍强。

他并指出，从近日龙头企业公布第三季财报和第四季展望的表现来看，对台股维持正向展望不变，且10月营收表现仍优于往年，凸显淡季不淡，亦有利于支撑台股后市。

分析师预估，明日台股指数区间料在9,150-9,250点间。