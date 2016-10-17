中国资管：上周银行理财产品发行增439款，24省非保本型收益率环比下降

路透北京10月17日 - 中国西南财经大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上 周（10月08日-10月14日）283家银行共发行了1,893款银行理财产品，发行银行数比上期增 加63家，产品发行量较上期增加439款；有24个省份的非保本型银行理财产品收益率出现环 比下降。 报告显示，上周24个省份的保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，7个省份出现环 比下降；7个省份的非保本型银行理财产品收益率实现环比上涨。 按区域分，保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为福建省、 河北省、山西省，分别为3.39%，3.32%，3.31%；非保本类封闭式预期收益型人民币产品平 均收益率排名靠前的省份为北京市、上海市、广东省，分别为3.96%、3.94%、3.94%。 上周面向个人投资者的存续的开放式预期收益型理财产品共1,111款，其中，全开放式 产品数量为225款，半开放式产品为886款。 期内，从整体收益表现来看，开放式产品整体收益率表现平稳，其中半开放式理财产品 的收益率明显高于全开放式理财产品，除国有银行外，其收益率均在3.5%以上；而全开放式 产品收益率表现则位于3.5%以下，仅股份制商业银行和城市商业银行高于3%。 上周净值型产品期间收益率最高的产品为广东华兴银行发行的“小微余额宝”，期间收 益率为236.55%。 上周发行的外币理财产品中，共有美元理财产品22款，澳元理财产品4款，英镑理财产 品3款，港币理财产品3款。 表1：保本型理财产品 3个月以下 3至6个月 6至12个月 12个月以 上 国有银行 3.38% 3.29% 3.04% -- 股份制商业银 3.06% 3.04% 3.03% -- 行 城市商业银行 3.45% 3.22% 3.37% 3.42% 农村金融机构 3.26% 3.42% 3.49% 3.95% 表2：非保本型理财产品 3个月以下 3至6个 6至12个 12个月以上 月 月 国有银行 3.47% 3.58% 3.74% -- 股份制商业银 3.87% 3.93% 4.01% 4.29% 行 城市商业银行 4.07% 4.16% 4.21% 4.20% 农村金融机构 3.78% 4.00% 4.05% 4.20% （完） (发稿 陈杨；审校 马蓉/乔艳红)