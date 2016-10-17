版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 17:56 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月17日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日) 
========================================================================================= 
*韶关市新鸿达  10        8   10/14簿记建档      --      AA       10/25-10/27  广发证券
城市投资经营      (第3-7年末、第8年末分别偿还15%、25%本金) 
========================================================================================= 
杭州运河综合   10        7   10/14簿记建档  上限4.90%   AA       10/17-10/18  平安证券
保护开发建设集团   (第3-7年末分别偿还20%本金)
=========================================================================================
蕲春县国建投资 8.7       7   10/17簿记建档  上限6.00%   AA-      10/18-10/20  银河证券
        (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人以自有土地使用权进行抵押担保)
=========================================================================================
乐平国有资产   18        7   10/19簿记建档     --       AA         10/20      民生证券
经营管理          (第3-7年末偿还20%本金)                                      华融证券          
      
            (重庆进出口信用担保公司和重庆三峡担保集团共同提供担保)
=========================================================================================
国家电网       50        3   10/19簿记建档     --       AAA      10/20-10/21  中信证券
               50        5    (绿色债券)                              英大证券/招商证券等
=========================================================================================
孝昌县顺和      8        7   10/14簿记建档   *4.15%     AA-      10/17-10/21  长江证券
开发投资        (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保)
=========================================================================================
彭州工业       10        7   10/19簿记建档  上限5%      AA       10/20-10/24   天风证券
投资发展      (第3-7年末分别偿还20%本金)
=========================================================================================
南宁新技术产业  5        7   10/19簿记建档     --       AA       10/20-10/24   国海证券
建设开发总公司       (第3-7年末分别偿还20%本金)
=========================================================================================
常州新港       10        7   10/19簿记建档     --       AA       10/20-10/24  中泰证券
经济发展公司双创孵化专项债    (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提供担保)
=========================================================================================
大洼县临港     14.7      8   10/18簿记建档 *上限6.50%   AA       10/19-10/24  华林证券
生态新城投资建设发展养老产业专项债 (第3-8年末分别偿还10%-20%比例本金)         长城证券
=========================================================================================
浙江玉环       5.7       7   10/20簿记建档     --       AA       10/21-10/26  财通证券
城市建设集团      (第3-7年末分别偿还20%本金)
=========================================================================================    
鄂尔多斯市国有  15      15   10/20簿记建档     --       AA       10/21-10/27  国信证券
资产投资控股集团  (第5及10年末年投资人选择权)    
=========================================================================================
                                                                                  
以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间     主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
========================================================================================= 
*睢宁县付楼     11.5     5   10/20簿记建档     --       AA        10/21       国融证券
邱洼棚户区改造项目收益债(第3-5年末分别偿还40%、30%、30%本金/睢宁县润企投资公司为差额补偿人) 
========================================================================================= 
建湖县城市      10       5   10/12簿记建档    3.28%     AAA     10/13-10/18   申万宏源证券
建设投资公司项目收益债 (第3-5年末分别偿还30%、30%、40%本金/中合中小企业融资担保公司担保) 
=========================================================================================
            
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日) 
=========================================================================================  
邹城城市资产     4.8     4   10/20簿记建档      --        AA     10/21-10/25  银河证券
经营公司小微企业增信集合债  (附第3年末投资者选择权)
=========================================================================================  
柳州东城投资     8.3     4   10/21簿记建档      --        AA     10/24-10/25  平安证券
开发公司小微企业增信集合债   (附第3年末投资者选择权)
=========================================================================================  

注: *表示新增。(完) 
        
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐