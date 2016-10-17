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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 14:30 BJT

日本股市：日经指数随美元持稳而收高，东京电力大幅下挫

日经指数 收高0.3%至16,900.12点。

“日本市场的表现将可能取决于美元兑日圆的汇率水平，直到一些公司开始在本周稍后公布半年度财报，”三井住友信托资产管理公司的战略投资部门总经理Masashi Oda说。

东证股价指数(Topix) 上涨0.4%至1,352.56点，JPX-日经400指数 收高0.5%，报12,102.44点。(完)

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