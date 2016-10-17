香港基金：领航大幅下调五只ETF总开支比率，现为同类型产品成本最低

路透香港10月17日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周一 宣布,即日起大幅下调在香港上市五只交易所买卖基金（ETF）的总开支比率，现为同类 型产品之中成本最低。 该五只领航ETF的总开支比率降幅介乎22-47%，经调整的总开支比率为0.18-0.35% ，而香港ETF市场的平均比率则为0.34%。 领航投资亚洲零售及中介业务董事总经理陆颖诗在记者会上称，由于利率和通胀低 企，很多投资产品的回报率亦有所下降，因此愈来愈多投资者利用成本较低的ETF来增 强其投资组合表现。 “随者ETF产品日渐普及，基金管理者降低成本空间更大。”她说。 领航此前已调低其于美国、英国、澳洲等地的基金及ETF的管理开支比率。 领航投资大中华区总裁林晓东称，中港两地互联互通机制未来将纳入ETF为交易产 品，可为内地投资者提供包括环球股市在内的投资选择。 领航集团由其美国注册互惠基金拥有，而领航互惠基金则由其投资者拥有，这个架 构使领航与投资者的利益一致。现时领航在全球管理超过3.8万亿美元的互惠基金、独 立管理帐户及ETF资产。 以下为各领航ETF总开支比率： 原本总开支比率( 最新总开支比率( 降幅(% %) %) ) 标准普尔500指数 0.25 0.18 28 富时发展欧洲指数 0.25 0.18 28 富时日本指数 0.25 0.18 28 富时亚洲（日本除外）指数 0.38 0.20 47 富时亚洲（日本除外）高股息率<3085 0.45 0.35 22 .HK> （完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)