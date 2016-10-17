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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 14:42 BJT

香港基金：领航大幅下调五只ETF总开支比率，现为同类型产品成本最低

路透香港10月17日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周一
宣布,即日起大幅下调在香港上市五只交易所买卖基金（ETF）的总开支比率，现为同类
型产品之中成本最低。
    
    该五只领航ETF的总开支比率降幅介乎22-47%，经调整的总开支比率为0.18-0.35%
，而香港ETF市场的平均比率则为0.34%。
    
    领航投资亚洲零售及中介业务董事总经理陆颖诗在记者会上称，由于利率和通胀低
企，很多投资产品的回报率亦有所下降，因此愈来愈多投资者利用成本较低的ETF来增
强其投资组合表现。
    
    “随者ETF产品日渐普及，基金管理者降低成本空间更大。”她说。
    
    领航此前已调低其于美国、英国、澳洲等地的基金及ETF的管理开支比率。
    
    领航投资大中华区总裁林晓东称，中港两地互联互通机制未来将纳入ETF为交易产
品，可为内地投资者提供包括环球股市在内的投资选择。
    
    领航集团由其美国注册互惠基金拥有，而领航互惠基金则由其投资者拥有，这个架
构使领航与投资者的利益一致。现时领航在全球管理超过3.8万亿美元的互惠基金、独
立管理帐户及ETF资产。
    
    以下为各领航ETF总开支比率：
    
                                    原本总开支比率(  最新总开支比率(  降幅(%
                                    %)               %)               )
 标准普尔500指数                    0.25             0.18             28
 富时发展欧洲指数                   0.25             0.18             28
 富时日本指数                       0.25             0.18             28
 富时亚洲（日本除外）指数           0.38             0.20             47
 富时亚洲（日本除外）高股息率<3085  0.45             0.35             22
 .HK>                                                                 
 （完）

 (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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