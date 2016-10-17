澳洲股市：收跌，博彩股Crown Resorts创纪录最大单日跌幅

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月17日 - 澳洲股市周一收跌，Crown Resorts Ltd 录得纪录最大单日跌幅，之前该公司称包括博彩VIP业务主管在内的18名官员被中国当局拘留。
Crown Resorts是澳洲最大的赌场运营商，今日大跌13.9%。
指标 S&P/ASX 200指数 收跌0.8%，或45.33点，收报5,388.7点，为近三周来最低水平。
美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦对美国经济表示担忧，并表示美联储可能需要实施“高压经济”来弥补2008-2009年危机的伤害。这也令市场人气受到压制。
周期性消费类股和医药股、金融股推动跌势。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。