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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 14:36 BJT

澳洲股市：收跌，博彩股Crown Resorts创纪录最大单日跌幅

路透10月17日 - 澳洲股市周一收跌，Crown Resorts Ltd 录得纪录最大单日跌幅，之前该公司称包括博彩VIP业务主管在内的18名官员被中国当局拘留。

Crown Resorts是澳洲最大的赌场运营商，今日大跌13.9%。

指标 S&P/ASX 200指数 收跌0.8%，或45.33点，收报5,388.7点，为近三周来最低水平。

美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦对美国经济表示担忧，并表示美联储可能需要实施“高压经济”来弥补2008-2009年危机的伤害。这也令市场人气受到压制。

周期性消费类股和医药股、金融股推动跌势。(完)

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