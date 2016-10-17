中国资管：上周44款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增187%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京10月17日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（10月8日-14日）共有22家信托公司发行了44款集合信托产品，发行数量环比增加22款，增幅为100%。从资金运用领域看，工商企业领域和房地产领域合计占发行量的66%。
其中，有42款产品公布募集规模，平均计划募集规模为4.45亿元人民币，环比增加1.49亿元环比增幅50.34%；当周发行的信托产品总计划规模为187亿元，环比增加121.83亿元，增幅为186.94%。
上周募集规模较大的产品共有两款，分别是交银信托发行的“交银信托-稳健1948号集合资金信托计划”，募集规模为30亿元，这是一款金融类产品，和兴业信托发行的 “兴业信托-渝锦10号结构化集合资金信托计划”募集规模为30亿元，这是一款房地产类产品。
统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下： 期限 发行数 平均最高预期收 环比变化
益率 12个月期 17款 6.62% 上升0.18个百分
点 14个月期 1款 6.7% - 15个月期 1款 7.2% - 18个月期 2款 7.4% 上升0.85个百分
点 21个月期 1款 6.4% 24个月期 12款 7.2% 上升0.61个百分
点 30个月期 1款 5.0% 36个月期 1款 7.3% 上升0.05个百分
点 37个月期 1款 7.3%
48个月期 1款 6.2% 49个月期 1款 8.5%
从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了6款，房地产领域产品发行了10款，工商企业领域产品发行了19款，金融领域产品发行了8款，其他领域产品发行了1款。
从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了24款，权益运用类产品发行了8款，组合运用类产品发行了6款；股权投类资产品发行了4款，债权投资类产品发行了1款，证券投资类产品发行了1款。（完） (发稿 马蓉; 审校 张喜良)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。