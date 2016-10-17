中国资管：上周44款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增187%

路透北京10月17日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（10月8日-14日）共有22家信托公司发行了44款集合信托产品，发行数量环比增加22款，增幅为100%。从资金运用领域看，工商企业领域和房地产领域合计占发行量的66%。

其中，有42款产品公布募集规模，平均计划募集规模为4.45亿元人民币，环比增加1.49亿元环比增幅50.34%；当周发行的信托产品总计划规模为187亿元，环比增加121.83亿元，增幅为186.94%。

上周募集规模较大的产品共有两款，分别是交银信托发行的“交银信托-稳健1948号集合资金信托计划”，募集规模为30亿元，这是一款金融类产品，和兴业信托发行的 “兴业信托-渝锦10号结构化集合资金信托计划”募集规模为30亿元，这是一款房地产类产品。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下： 期限 发行数 平均最高预期收 环比变化

益率 12个月期 17款 6.62% 上升0.18个百分

点 14个月期 1款 6.7% - 15个月期 1款 7.2% - 18个月期 2款 7.4% 上升0.85个百分

点 21个月期 1款 6.4% 24个月期 12款 7.2% 上升0.61个百分

点 30个月期 1款 5.0% 36个月期 1款 7.3% 上升0.05个百分

点 37个月期 1款 7.3%

48个月期 1款 6.2% 49个月期 1款 8.5%

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了6款，房地产领域产品发行了10款，工商企业领域产品发行了19款，金融领域产品发行了8款，其他领域产品发行了1款。