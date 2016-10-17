《汇市简讯》欧元/美元周一料在1.0950-1.1030之间波动

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
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* 欧元/美元支撑位在1.0950期权执行价和7月25日低点1.0952
* 英国公投后创下的低点是1.0912 (6月24日)，更大的支撑位在1.0900
* 第一阻力位在100日移动均线1.1027。周五创出的北美高点为1.1027
* 随后为10月12/14日高点1.1068/60。1.1100上方有止损单(200日移动均线切入位为1.0992)
* 随后的阻力位为10月10/11高点1.1142，之后为200日移动均线切入位1.1173 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)
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