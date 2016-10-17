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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 15:31 BJT

金属期市：伦铜脱离一个月低点，叶伦讲话支撑投资者对大宗商品的偏好

此外，中国本周公布的第三季国内生产总值(GDP)数据，应会为中国金属需求情况提供新线索。

“周三公布的第三季GDP及9月固定资产投资数据，可能为金属市场提供方向，”Capital Economics称。

“我们预期GDP增幅升至6.8%，高于上半年的6.7%均值，9月数据也会改善。”

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨幅小于1%，报每吨4,695美元，上交易日为下跌0.8%，触及9月12日以来低位4,623.25美元。

上海期货交易所期铜 持平，报每吨37,320元人民币。

沪锌 周一上涨1%，沪铝跌1.3%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 李春喜/王洋)

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