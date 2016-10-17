金属期市：伦铜脱离一个月低点，叶伦讲话支撑投资者对大宗商品的偏好

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
此外，中国本周公布的第三季国内生产总值(GDP)数据，应会为中国金属需求情况提供新线索。
“周三公布的第三季GDP及9月固定资产投资数据，可能为金属市场提供方向，”Capital Economics称。
“我们预期GDP增幅升至6.8%，高于上半年的6.7%均值，9月数据也会改善。”
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨幅小于1%，报每吨4,695美元，上交易日为下跌0.8%，触及9月12日以来低位4,623.25美元。
上海期货交易所期铜 持平，报每吨37,320元人民币。
沪锌 周一上涨1%，沪铝跌1.3%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 李春喜/王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。