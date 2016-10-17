国际油市：油价下跌，受美国活跃钻机数上升和美元走坚拖累

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
能源服务业者贝克休斯(Baker Hughes)一项受到密切关注的报告显示，10月14日止当周美国活跃钻机数量增加四座。这是钻油业者连续第16周未删减活跃钻机数数量，表明产量料将增加。
布兰特原油期货 同样下跌，较上日结算价下滑0.08美元至每桶51.87美元。
交易商表示，美元指数 周一创下七个月高点也拖累油价。
石油输出国组织(OPEC)9月产量达3,360万桶/日，创下纪录高位，这也令布兰特原油承压。
“OPEC年内迄今创纪录的供应，全球国内生产总值(GDP)的预估疲软，加上库存仍然处于高位，促使我们压低对油价的预估，”Bernstein Energy周一在报告中表示。
“我们将2017年布兰特原油的预估调降至每桶60美元(之前为70美元)，2018年预估调降为每桶70美元(之前为80美元)，”报告表示。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/汪红英；审校 蔡美珍/孙茉莉)
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