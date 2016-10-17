版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 15:41 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,912亿韩元，为连续第三日买超

路透首尔10月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0725GMT，外资在韩国股市买超2,912亿韩元，为连
续第三个交易日买超，累计买超5,158亿韩元(4.6270亿美元)。   

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     10月17日      291.2         -244.0          -45.6
    ^10月14日       32.3           -1.0          -43.7
     10月13日      192.3         -570.2          375.4
     10月12日     -552.4          624.3          -69.8
     10月11日     -335.9          481.8         -154.2
     10月10日      -39.3          323.5         -304.0
     10月7日        37.3         -236.9          196.4
     10月6日        91.6         -147.3           47.5
     10月5日        -2.2         -110.2           99.2
     10月4日       181.4          -90.1          -89.4
     9月30日      -157.9         -238.9          377.9
     9月29日       183.2           25.2         -213.3
     9月28日      -114.6           40.4           86.4
     9月27日        25.5          254.7         -264.6
     9月26日       -15.2         -118.9           -2.9
    ----------------------------------------------------
    本月以来      -103.6           30.1           11.8
    ----------------------------------------------------
    今年以来    10,077.0       -7,820.1       -5,280.2
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐