表格：外资在韩国股市买超2,912亿韩元，为连续第三日买超

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0725GMT，外资在韩国股市买超2,912亿韩元，为连 续第三个交易日买超，累计买超5,158亿韩元(4.6270亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 10月17日 291.2 -244.0 -45.6 ^10月14日 32.3 -1.0 -43.7 10月13日 192.3 -570.2 375.4 10月12日 -552.4 624.3 -69.8 10月11日 -335.9 481.8 -154.2 10月10日 -39.3 323.5 -304.0 10月7日 37.3 -236.9 196.4 10月6日 91.6 -147.3 47.5 10月5日 -2.2 -110.2 99.2 10月4日 181.4 -90.1 -89.4 9月30日 -157.9 -238.9 377.9 9月29日 183.2 25.2 -213.3 9月28日 -114.6 40.4 86.4 9月27日 25.5 254.7 -264.6 9月26日 -15.2 -118.9 -2.9 ---------------------------------------------------- 本月以来 -103.6 30.1 11.8 ---------------------------------------------------- 今年以来 10,077.0 -7,820.1 -5,280.2 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。