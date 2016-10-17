重温稿-《中国新债预测》国开行3/10/20年债预测均值为2.67%、2.99%和3.30%

* 招标品种：国开行3/10/20年固息债 * 期限及招标金额：3年：50亿元；10年：125亿元；20年：35亿元 * 招标时间：3年 10月18日9:30-10:30 * 10/20年 9:30-11:10 * 受访人数：八位(银行、券商) * 预测区间：2.65%-2.73%；2.98%-3.02%；3.27%-3.33% * 预测均值：2.67%；2.99%；3.30% 路透上海10月17日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三年、10年和20年三 期债。路透调查显示，宏观数据密集发布中，总体看对疲弱基本面的预期未变，不过资金趋 紧，债市短期料难脱整理格局，明日三期债在考虑手续费因素后定位料接近二级，预测均值 分别为2.67%、2.99%和3.30%。 “现在二级上下都没什么动力，一级需求估计还是稳定，（中标结果和现券相比）不会 偏离太多，”上海一银行交易员称。 北京一银行交易员谈到，四季度以来新债发行规模有下降的势头，相对于仍未减弱的配 置需求而言，预计一级市场还是会保持稳中偏强的局面。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、10年和20年 最新收益率为2.7302%、3.0331%和3.3419%。 明日招标三期债中，三年期为该行第15期新发债，10年和20年分别为该行今年第13期C N160213=CFXS和第五期 的增发债，票面利率依次为3.05%和3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第15期新发、第13期和第五期增发债 ------------------------------------------------------------------- 发行上限 3年：50亿元；10年：125亿元；20年：35亿元 期限/计息方式 3/10/20年固息 招标时间 3年：10月18日9:30-10:30 10/20年： 10月18日9:30-11:10 招标方式 单一价格/利率(荷兰式) 缴款日 10/20 起息日 3年：10月20日；10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 10/19-10/20 上市日 10/24 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；10年：0.15%；20年：0.20% -----------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 杨淑祯)