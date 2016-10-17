版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月17日

10月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地
时间16:10时，1港元=0.86865人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为21.85%，低于上交易日收盘的22.30%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.38      4.68      1.08
 建设银行                                          5.14      5.64      1.05
 中国银行                                          3.36      3.42      1.13
 农业银行                                          3.13      3.21      1.12
 招商银行                                         17.86     18.90      1.09
 中信银行                                          5.96      5.06      1.36
 交通银行                                          5.53      5.75      1.11
 民生银行                                          9.24      8.73      1.22
 中国人寿                                         21.38     20.40      1.21
 中国平安                                         33.94     40.20      0.97
 中国太保                                         28.60     28.95      1.14
 中信证券                                         16.22     16.90      1.10
 新华人寿                                         41.59     34.40      1.39
 海通证券                                         15.77     13.60      1.33
 华能国际                                          7.11      4.72      1.73
 大唐发电                                          3.89      2.13      2.10
 华电国际                                          4.98      3.40      1.69
 中煤能源                                          5.81      4.37      1.53
 中国神华                                         15.50     15.52      1.15
 中国石油                                          7.26      5.31      1.57
 兖州煤业                                         12.50      5.89      2.44
 中国石化                                          4.93      5.70      1.00
 上海石化                                          5.89      3.93      1.73
 中海油服                                         12.14      7.64      1.83
 仪征化纤                                          3.91      1.53      2.94
 中国铝业                                          3.81      2.90      1.51
 江西铜业                                         13.99      8.81      1.83
 洛阳钼业                                          3.73      1.64      2.62
 紫金矿业                                          3.24      2.36      1.58
 马钢股份                                          2.78      1.76      1.82
 鞍钢股份                                          4.51      3.87      1.34
 重庆钢铁                                          2.52      2.45      1.18
 海螺水泥                                         16.24     20.50      0.91
 洛阳玻璃                                         25.61      5.96      4.95
 京城机电                                          9.98      3.49      3.29
 中联重科                                          4.49      2.80      1.85
 金隅股份                                          4.18      2.78      1.73
 中国国航                                          7.52      5.07      1.71
 东方航空                                          6.26      3.62      1.99
 南方航空                                          7.18      4.33      1.91
 中国远洋                                          5.15      2.67      2.22
 中海集运                                          4.07      1.65      2.84
 中集集团                                         13.97      9.36      1.72
 中海发展                                          6.72      4.56      1.70
 宁沪高速                                          8.89     10.48      0.98
 深高速                                            8.58      7.80      1.27
 成渝高速                                          4.76      3.02      1.81
 皖通高速                                         12.76      6.33      2.32
 广深铁路                                          4.26      4.18      1.17
 中国南车                                          9.10      7.03      1.49
 中国交建                                         12.23      8.26      1.70
 中国铁建                                          9.74      9.35      1.20
 中国中铁                                          7.96      5.76      1.59
 长城汽车                                         10.87      8.45      1.48
 比亚迪                                           56.78     49.90      1.31
 广汽集团                                         22.44     10.74      2.41
 青岛啤酒                                         31.64     31.95      1.14
 白云山                                           24.68     19.10      1.49
 新华制药                                         13.43      5.82      2.66
 海信科龙                                         11.62      6.50      2.06
 南京熊猫                                         15.01      8.18      2.11
 晨鸣纸业                                          9.70      7.54      1.48
 上海医药                                         19.64     20.75      1.09
 中兴通讯                                         14.73     10.66      1.59
 东方电气                                          9.70      6.14      1.82
 潍柴动力                                          9.16     10.94      0.96
 东北电气                                          7.28      3.03      2.77
 广船国际                                         29.03     11.78      2.84
 昆明机床                                          8.45      2.79      3.49
 一拖股份                                         12.68      4.46      3.27
 北辰实业                                          4.19      2.60      1.86
 创业环保                                          9.01      4.40      2.36
 中国中冶                                          4.11      2.59      1.83
 金风科技                                         16.12     11.70      1.59
 丽珠                                             58.00     45.80      1.46
 万科                                             26.00     19.30      1.55
 郑煤机                                            5.97      3.70      1.86
 大连港                                            2.40      1.42      1.95
 山东墨龙                                         11.38      3.65      3.59
 浙江世宝                                         42.37     11.02      4.43
 复星医药                                         23.01     23.55      1.12
 光大银行                                          3.74      3.60      1.20
 东江环保                                         19.85     12.70      1.80
 上海电气                                          8.42      3.62      2.68
 广发证券                                         16.40     16.78      1.13
 华泰证券                                         18.11     16.10      1.29
 东方证券                                         15.94      7.85      2.34
 光大证券                                         16.25     11.46      1.63
 招商证券                                         17.02     12.02      1.63
 
    
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐