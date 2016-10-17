欧洲汇市：英镑走疲陷于低点附近，受英债跌势及政局疑虑拖累

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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欧元兑英镑 涨0.2%至0.9020；英镑贸易加权指数 报73.9，距上周触及的纪录低点73.4不是很远。10月11日止当周，投机客减持英镑空头押注。
交易员称，英国公债遭抛售，正在伤害英镑人气。10年期英国公债收益率 升至1.17%，交投在6月退欧公投以来的最高水平附近。
英国央行副总裁布罗德班特对BBC称，英镑疲软会导致通胀率升逾2%的目标，但收紧货币政策会产生“不良后果”。(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 于春红/孙茉莉)
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