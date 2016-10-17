日本新股：JR九州IPO定价在区间高端，筹资逾40亿美元--文件

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
乐天证券首席策略师Masayuki Kubota称，JR九州向房地产等非铁路业务多元化发展，也可能提振获利。
但Kubota对民营化时机持谨慎看法。目前投资人活动不甚积极，而且股价下跌。
过去七个月内，日本股市成交量有六个月下滑，日经指数 今年已下跌逾11%，投资者担心日圆升值会侵蚀企业获利。
野村证券、三菱日联摩根士丹利证券和摩根大通证券是JR九州IPO的全球协调人。(完) (编译 刘秀红/李春喜/侯雪苹；审校 高琦/蔡美珍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。