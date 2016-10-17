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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 17:04 BJT

日本新股：JR九州IPO定价在区间高端，筹资逾40亿美元--文件

乐天证券首席策略师Masayuki Kubota称，JR九州向房地产等非铁路业务多元化发展，也可能提振获利。

但Kubota对民营化时机持谨慎看法。目前投资人活动不甚积极，而且股价下跌。

过去七个月内，日本股市成交量有六个月下滑，日经指数 今年已下跌逾11%，投资者担心日圆升值会侵蚀企业获利。

野村证券、三菱日联摩根士丹利证券和摩根大通证券是JR九州IPO的全球协调人。(完) (编译 刘秀红/李春喜/侯雪苹；审校 高琦/蔡美珍)

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