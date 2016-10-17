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市场报道 | 2016年 10月 17日 星期一 16:20 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元在1.2200遇阻，10年期英债收益率再度上涨

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* 英镑兑美元从1.2143开始反弹，随后在接近1.2200处遇阻

* 1.2143为亚洲盘低点。1.2250上方料有更多卖单

* 10年期英国公债收益率升至1.18%，为6月23日以来最高水准

* 英国通胀可能“大幅”超过央行的2%目标--MPC委员福布斯

* 英国面临通胀大幅回升的风险

* 英国议员敦促首相允许下议院就退欧策略进行投票 (完)

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