《汇市简讯》英镑兑美元在1.2200遇阻，10年期英债收益率再度上涨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
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* 英镑兑美元从1.2143开始反弹，随后在接近1.2200处遇阻
* 1.2143为亚洲盘低点。1.2250上方料有更多卖单
* 10年期英国公债收益率升至1.18%，为6月23日以来最高水准
* 英国通胀可能“大幅”超过央行的2%目标--MPC委员福布斯
* 英国面临通胀大幅回升的风险
* 英国议员敦促首相允许下议院就退欧策略进行投票 (完)
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路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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