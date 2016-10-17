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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 16:37 BJT

《全球汇市》欧元在1.10美元下方持稳，市场关注欧洲央行会议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0984  1.0969  +0.14  +1.14  1.0860
    美元/日圆            104.16  104.18  -0.02 -13.42  120.30
    欧元/日圆         114.43  114.23  +0.18 -12.29  130.47
    美元/瑞郎            0.9883  0.9899  -0.16  -1.35  1.0018
    英镑/美元            1.2164  1.2185  -0.17 -17.47  1.4738
    美元/加元            1.3167  1.3138  +0.22  -4.86  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7482  6.7370  +0.17  +2.74  6.5680
    澳元/美元            0.7595  0.7611  -0.21  +4.40  0.7275
    新西兰元/美元        0.7121  0.7081  +0.56  +4.34  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0860  1.0863  -0.03  -0.24  1.0886
    欧元/英镑         0.9030  0.9001  +0.32 +22.57  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6883  9.6943  -0.06  +5.65  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2294  8.2190  +0.13  -6.91  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 高琦/李春喜/刘秀红/于春红/孙茉莉)

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