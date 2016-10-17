《全球汇市》欧元在1.10美元下方持稳，市场关注欧洲央行会议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0984 1.0969 +0.14 +1.14 1.0860 美元/日圆 104.16 104.18 -0.02 -13.42 120.30 欧元/日圆 114.43 114.23 +0.18 -12.29 130.47 美元/瑞郎 0.9883 0.9899 -0.16 -1.35 1.0018 英镑/美元 1.2164 1.2185 -0.17 -17.47 1.4738 美元/加元 1.3167 1.3138 +0.22 -4.86 1.3839 美元/离岸人民币 6.7482 6.7370 +0.17 +2.74 6.5680 澳元/美元 0.7595 0.7611 -0.21 +4.40 0.7275 新西兰元/美元 0.7121 0.7081 +0.56 +4.34 0.6825 欧元/瑞郎 1.0860 1.0863 -0.03 -0.24 1.0886 欧元/英镑 0.9030 0.9001 +0.32 +22.57 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.6883 9.6943 -0.06 +5.65 9.1705 美元/挪威克朗 8.2294 8.2190 +0.13 -6.91 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 高琦/李春喜/刘秀红/于春红/孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。