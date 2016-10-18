中国货币市场：资金面续紧回购利率均上行，市场期待MLF续做缓解压力

路透上海10月18日 - 中国银行间市场周二资金面延续吃紧，回购利率上行明显。交易 员称，今日央行公开市场延续净回笼，且有逾千亿中期借贷便利(MLF)到期，市场谨慎情绪 加重；近期公开市场、汇率、缴税等压力因素叠加，期待央行稍晚能开展MLF续做以支持流 动性。 “挺紧的，感觉供给还是差一点。”华南一银行交易员表示，虽然公开市场净回笼规模 减小，但今天还有千亿MLF到期，因目前续做情况不明，市场谨慎情绪难消。 上海一基金交易员称，今日大行融出仍供不应求，股份制银行中亦有不少在借钱。不过 随着利率走高，高价的钱有出来一些。 “公开市场回笼太多了，这两天汇率压力又很大，资金一时还松不下来吧。”他表示。 上述华南一银行交易员称，10月缴税规模不小，距离本月税收申报截止时间(24日)还有 一段时间，后续资金面还可能进一步受到冲击，“虽然有MLF撑着，估计量也不会特别大， 毕竟期限太长比较贵，机构愿意拿的也是有限。” 她认为，在资金面偏紧的情况下，央行逆回购仍不放量，表明其维持收短放长思路，市 场资金成本将相应抬升，不排除回购利率还会继续走高。 中国央行公开市场周二共进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天和14天期各400亿元 ，单日净回笼100亿元。此外，今日还有1,320亿元中期借贷便利(MLF)和800亿元中央国库现 金定存到期。 今日央行公开市场投标系统因技术问题最初错误显示七天逆回购中标利率为2.20%，但 央行官网公告则显示利率仍维持在2.25%。央行随后对此回应称，以公告结果为准。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:31 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2151 2.1522 +6.29 七天 2.3670 2.3338 +3.32 14天 2.9241 2.5106 +41.35 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9600 2.1750 +78.50 七天 2.9850 2.3150 +67.00 14天 2.8700 2.5500 +32.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1500 2.1400 +1.00 七天 2.4500 2.4000 +5.00 14天 2.5500 2.5200 +3.00 Shibor 其中:隔夜 2.1730 2.1590 +1.40 七天 2.3810 2.3750 +0.60 三个月 2.8040 2.8040 0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)