更新版 1-中国汇市：人民币收盘与中间价均创逾六年新低，短期走势料仍偏弱

* 人民币收盘价与中间价再探逾六年新低

* 监管容忍度上升，美指强势是压低汇价主因

* 市场结售汇相对均衡，未见恐慌情绪

* 短期汇价料仍偏弱，美指走向成风向标 (新增评论和收盘报价)

路透上海/北京10月17日 - 人民币兑美元即期 周一收盘价与中间价均创逾六年新低，主因美元指数大幅反弹。交易员称，虽然在岸和离岸汇价持续走低，但市场并未现恐慌情绪，自营投机亦忌惮大行手段而表现相对谨慎，短期汇价料仍偏弱。

他们也指出，今日结售汇整体较为均衡，不少客盘和自营盘借机结汇；由于监管层坚持汇率市场化方向，大行维稳意愿偏弱，因此需继续关注美元指数走向。

“到了这个点位，其实大家也比较自觉，大行也不需要很费劲地来压（美元兑人民币），可能央行真的愿意让汇价动起来了。”一中资行交易员称。

亦有股份行交易员表示，今天人民币触及6.74，恐慌情绪肯定会有，只是很难从购汇表现上体现，因为对企业购汇的限制一直在，“突破6.7之后自营就买不动了，风险就比较大了。”

中银香港高级经济研究员应坚周一撰写专栏称，经历了“811”市场考验后，市场预期应有所改变。在美元走强的强烈推动下，人民币出现一定贬值压力也属正常，况且人民币贬值在一定程度有助于出口表现。因此，只要CNH调整有度，没有必要过于关注什么价位，如同其他国际货币一样不会有“铁底”，顺其自然才是最真实的。

全球汇市方面，欧元周一持稳，市场等待本周四的欧洲央行(ECB)，预计决策者将开始考虑缩减明年向欧元区挹注的紧急流动性。

美国财政部上周五表示，美国的主要贸易伙伴中没有操纵汇率以获得出口优势的国家，同共和党总统候选人特朗普威胁一旦当选将宣布中国为汇率操控国形成鲜明对比。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.7396 6.7255 -0.21%

XS>

中间价 6.7379 6.7157 -0.33% 成交额<CNYSPTVOL=CF 212.13亿美元 265.26亿美元

XT> 日内波动幅度(pips) 93 日低6.7405 日高6.7312

今年以来升贬幅度 -3.65% 2005年汇改以来升贬 22.80%

幅度 一年期美元/人民币掉 630

期

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7483 6.7372 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.9168 6.8973

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.739；人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.4004、6.4709和8.2039。