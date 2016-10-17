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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 16:56 BJT

台湾汇市：台币兑美元收贬近1角创逾一个半月低位，外资与出口商对作

* 台币收贬9.8分，收创逾一个半月低位
    * 外资积极买汇，但出口商抛汇也很多
    * 明日台币主要区间暂看在31.730-31.850

    路透台北10月17日 - 台币兑美元 周一收贬9.8分，再创逾一个半月低位。交易
员表示，亚币全数走弱带动台币走跌，外资买汇不少，但出口商美元卖单也纷纷出笼，略缩
减台币跌幅。
    
    台币今日上午在外商银买汇下，11:00的定盘交易将台币打至几乎是今日最低点。而午
后韩元缩减跌幅，原本站在买美元一方的外商银，部分美元卖盘出笼，台币收盘前低是8月2
9日的31.801。
    
    〞出口商丢蛮多(美元)的，丢的很疯狂，连外商银都不想捉了，直接放BID而已。〞一
位本地商银交易人士表示。
    
    他们也说，目前看来美国经济数据足以支撑美国年底之前升息。若是升息脚步如预期，
美元走强应不可免，目前市场对美元中期走升有一定程度的共识。不过他们也说，此要搭配
亚币同步走弱，且外资有实质汇出，台币才会在31.800明显贬破，甚至靠向32大关。
    
    〞讲实话大家很谨慎，毕竟前一波很多死很惨，这次又错会屍横遍野。〞另位商银交易
人士说。 
  
    韩元兑美元 收报1,137.9，上日收在1,132.1；台湾股市周一在平盘上下整理
后终场小涨0.12%作收。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超7.73亿台币，连三个交易
日卖超共计103.25亿台币。        
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价转
为小幅溢价；目前一个月美元/台币远汇 报31.804/31.824，上日收在31.765
。   
    
    交易员预期，明日台币主要的交易区间暂看31.730-31.850。  
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日 
                       报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公      31.770    31.672  31.730-31.840   31.750     9.60    7.05
 司                                                                     
 元太外汇经纪公      31.771    31.673  31.742-31.835   31.780     4.43    3.43
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         0.010/0.020                -0.005/0.015
 美元/台币六个月期        -0.135/-0.105              -0.175/-0.135
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　        

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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