台湾汇市：台币兑美元收贬近1角创逾一个半月低位，外资与出口商对作

* 台币收贬9.8分，收创逾一个半月低位 * 外资积极买汇，但出口商抛汇也很多 * 明日台币主要区间暂看在31.730-31.850 路透台北10月17日 - 台币兑美元 周一收贬9.8分，再创逾一个半月低位。交易 员表示，亚币全数走弱带动台币走跌，外资买汇不少，但出口商美元卖单也纷纷出笼，略缩 减台币跌幅。 台币今日上午在外商银买汇下，11:00的定盘交易将台币打至几乎是今日最低点。而午 后韩元缩减跌幅，原本站在买美元一方的外商银，部分美元卖盘出笼，台币收盘前低是8月2 9日的31.801。 〞出口商丢蛮多(美元)的，丢的很疯狂，连外商银都不想捉了，直接放BID而已。〞一 位本地商银交易人士表示。 他们也说，目前看来美国经济数据足以支撑美国年底之前升息。若是升息脚步如预期， 美元走强应不可免，目前市场对美元中期走升有一定程度的共识。不过他们也说，此要搭配 亚币同步走弱，且外资有实质汇出，台币才会在31.800明显贬破，甚至靠向32大关。 〞讲实话大家很谨慎，毕竟前一波很多死很惨，这次又错会屍横遍野。〞另位商银交易 人士说。 韩元兑美元 收报1,137.9，上日收在1,132.1；台湾股市周一在平盘上下整理 后终场小涨0.12%作收。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超7.73亿台币，连三个交易 日卖超共计103.25亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价转 为小幅溢价；目前一个月美元/台币远汇 报31.804/31.824，上日收在31.765 。 交易员预期，明日台币主要的交易区间暂看31.730-31.850。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.770 31.672 31.730-31.840 31.750 9.60 7.05 司 元太外汇经纪公 31.771 31.673 31.742-31.835 31.780 4.43 3.43 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.135/-0.105 -0.175/-0.135 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)