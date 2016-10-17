更新版 1-台湾央行：台湾仍被美国汇率报告列入操纵汇率观察名单

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
(新增台湾央行官员说法)
路透台北10月17日 - 美国财政部上周五公布半年一次针对主要贸易伙伴的汇率报告，台湾仍列美国列出的全球六个操纵汇率的观察名单中。对此，台湾外汇局长颜辉煌周一指出，央行将与美方持续进行沟通，且与美方定期亦有沟通的管道。
〞只要有适当的机会，我们都会跟美方持续沟通，彼此交换意见、互相了解，就目前的市场状况。〞颜辉煌对路透说。
本次汇率报告是为2015年订立的海关法案(Customs Bill)进行第二次的加强评估报告。报告指出，全球六个美国主要贸易对手中，有六个被列入观察名单：中国、日本、韩国、台湾、德国和瑞士。目前并没有任何一个经济体被发现违反〞操纵汇率〞的三个所有条件，因此美国并不会对任何经济体采取进一步分析报告。
此报告主要反应了国际经济及汇率政策的发展，其中在台湾的部分，报告提及，台湾对美国一直拥有经常帐差，台湾央行过去12个月至今年6月为止，一直买入美元。这样的外汇干预使得台币的升值相当有限，并将减少台湾的大额经常帐顺差。
〞操纵汇率〞的三个条件指的是：对美贸易顺差一年超过200亿美元，经常帐顺差占国内生产毛额（GDP）的比率超过3%，且持续的单边干预汇率。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。