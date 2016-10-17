银行观点：离岸CNH调整加大惟仍可控，未来取决于境内外经济基本面--中银香港

路透香港10月17日 - 离岸人民币CNH 周一盘初创今年首周以来最低位。中银香港 高级经济研究员应坚最新评论指出，CNH从9月30日收盘以来累计贬值约1%，调整幅度加大惟仍较可控，未来走势依然取决于境内及境外的基本经济面。

他认为，CNH走弱主要反映外围市场基本面，并未出现专门针对人民币的市场行为或有人趁着国庆假期“围剿”人民币。此外，人民币兑美元贬值幅度小于其他货币，可见在金融市场急剧波动中，CNH贬值幅度仍较可控，有利于稳定新兴市场货币信心。

“在美元走强的强烈推动下，人民币出现一定贬值压力也属正常，况且人民币贬值在一定程度有助于出口表现。”他说，“因此，只要CNH调整有度，没有必要过于关注，如同其他国际货币一样不会有‘铁底’，顺其自然才是最真实的。”

以下为其评论全文：

10月以来离岸人民币市场调整尚未结束。今日人民币兑美元中间价报6.7379，比上周五下跌222基点。CNH继上周四（13日）盘中跌破6.74水平后，今日开盘后再度跌破6.74，而CNY则稍强于中间价。上午11时CNH、CNY分别报6.7426、6.7327。观察国庆假期结束以来中间价变化，已累计贬值601基点。而内地长假期间，离岸市场继续交易，CNH从9月30日收盘6.6728，下跌至今日的6.74以上，累计幅度达到670基点（约1%）。如何评估近日离岸市场的表现？

首先，CNH走弱主要反映外围市场基本面。5日晚上，美国公布9月份服务业ISM指数为57.1，大大超过市场预期的52.9，创下年内新高，增加了美联储年内加息的机会，而美联储主要官员又在释放“鹰”派言论，进一步增强了美元汇率反弹力度。另一方面，英国首相宣布，将于明年3月底前启动正式脱欧程序，令英镑严重受压。美元汇率指数反弹至96以上，欧元、日元及英镑回落。随后几天，市场一直预期美国劳工数据可能支持加息，巩固了美元强势，美元汇率指数于13日突破98，而英镑及欧元则持 续受压。13日，中国公布进出口数据，略逊于市场预期。CNH此轮贬值是在全球货币调整的背景下发生的，并未出现专门针对人民币的市场行为或有人趁着国庆大假「围剿」人民币。

其次，人民币对美元贬值幅度小于其他货币。10月6日迄今，全球市场经历了一轮调整。在美元加息预期增强及英国正式启动脱欧程序的双重压力下，全球汇市形成经纬分明的对决态势。今日，美元汇率指数再次突破98，比9月30日上升2.7%。英镑跌至1.215水平，为30多年以来最低水平，比9月30日累计下跌6.4%以上；日元贬值了2.9%，一时失去“避险工具”功能；欧元下调2%以上，跌破了1.1，为2003年以来新低。CNH调整幅度虽已加大，但至今不过下跌了1%，贬值幅度要小于其他货币。在金融市场急剧波动中，CNH贬值幅度仍较可控，有利于稳定新兴市场货币信心。

再者，离岸市场投资者趋于理性。观察CNH 这几天变化，基本上处于被动调整。因国庆大假，离岸市场交易量受到一定影响，但留在市场的投资者比较冷静，既看不到年初时单边抛售的疯狂举动，也看不到有些国际炒家频繁“现身说法”，或出现恶意抛售的异常交易。从10月至今的表现来看，离岸市场投资者更多以基本面来判断汇率。由此可见，离岸市场经历了“811”大幅波动正在成熟起来。而人民币“入篮”，全球央行增持人民币资产，亦有助于稳定市场信心，令CNH在来自境内的参与者缺席离岸交易时获得较强的支撑。

展望人民币汇率下一步走势，仍然会取决于境内及境外的基本经济面。

美元加息预期仍在继续“发酵”，但当美元汇率指数接近100 时，市场对美元是否会继续走强出现分歧。去年11 月底美元汇率指数曾短暂突破100，这一次不能完全排除市场会再借美联储于12月加息一次的消息炒高美元。另一方面，英国“脱欧”的后续影响陆续浮现，而欧洲央行又宣布继续延续购债计划，令英镑及欧元双双走弱。这也使得美元强势获得进一步支持。不过，美元汇率指数在接近100时阻力越来越大。上一次突破100是2000年基准利率达到6.5厘时发生的，而这一次美联储即使在年内加息一次，后续加息可能并不容易,不支持美元汇率指数在突破100后再大幅上扬。

至于境内，8月份中国主要经济数据表现良好，显示见底反弹迹象，9月份外汇储备虽下降188亿美元，但环比减幅只比8月份的159亿美元稍有扩大，资金外流并不明显，对人民币汇率有一定支持。市场目前关注的重点是19日（周三）国家统计局公布第三季国民经济运行情况，若能延续8 月份稳中向好势头，市场不用过于担心人民币汇率。