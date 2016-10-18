台湾货币市场：10月18日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月18日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,759.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行105甲12期公债，天期为2年期，发行金额为236亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期： --央行存单到期 2兆(万亿)8,541.5亿台币。 10/19 3,950.50亿台币 10/20 3,232亿台币 10/21 1,636亿台币 10/24 3,180亿台币 10/25 30亿台币 10/26 25亿台币 10/27 6,072.50亿台币 10/28 637.50亿台币 10/31 3,751.50亿台币 11/01 1,883.50亿台币 11/02 2,541.50亿台币 11/03 1,601.50亿台币 --公债还本与付息共522.75亿台币。 10/19 90甲7期15息 17.5亿台币 10/19 90甲7期本金 500亿台币 10/26 104甲14期1息 5.25亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --10/21：法国电力发行26.55亿美元计价国际板债券。 --10/25：财政部发行105甲13期公债，天期为5年期，暂定金额为300亿台币，20日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜；审校 罗两莎)