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市场报道 | 2016年 10月 17日 星期一 16:46 BJT

全球贵金属：10月14日SPDR黄金持仓增加0.40%，iShares白银持仓增加0.32%

路透10月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五黄金持仓量较上周四
增加0.40%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦增加0.32%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期         变动       增减
    SPDR      31,039,490.8  10月14日  30,915,504.5  10月13日    123,986.3    0.40%
    iShares  362,285,967.5  10月14日 361,147,061.9  10月13日  1,138,905.6    0.32%(完)
   
       
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 侯雪苹；审校 王洋)

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