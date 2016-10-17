全球贵金属：10月14日SPDR黄金持仓增加0.40%，iShares白银持仓增加0.32%

路透10月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五黄金持仓量较上周四 增加0.40%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦增加0.32%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 31,039,490.8 10月14日 30,915,504.5 10月13日 123,986.3 0.40% iShares 362,285,967.5 10月14日 361,147,061.9 10月13日 1,138,905.6 0.32%(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 侯雪苹；审校 王洋)