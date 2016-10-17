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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 16:59 BJT

台湾企业：惠誉将台湾中油及台电评级上调至“AA-”，评级展望为稳定

路透香港10月17日 - 惠誉已将台湾中油股份有限公司(中油)及台湾
电力股份有限公司(台电)长期外币发行人违约评级和长期本币发行人违约
评级从“A+”上调至“AA-”，评级展望为稳定。
    
    惠誉并确认两家公司的台湾长期评等为“AAA(twn)”，评级展望为稳
定。(完)

  
 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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