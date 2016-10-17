中国新债：青岛定向发行72.4亿元一般地方债，利率较下限上浮15%

路透上海10月17日 - 中国青岛市财政局周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额72.4亿元人民币一 般地方债，三、五、七及10年期利率分别为2.75%、2.88%、3.09%和3.10%，较区间下限（国债5日均值）均上 浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% ） ） ） ） ） ） 一般债券 7.24 3 2.75 2.39 36 15 21.72 5 2.88 2.51 37 15 21.72 7 3.09 2.69 40 15 21.72 10 3.10 2.69 41 15 小计 72.4 另据业内人士稍早透露，青岛市今日招标的三、五、七及10年一般地方债，中标利率分别为2.39%、2.51% 、2.69%和2.69%，全部落于投标区间下限，对应投标倍数为2.25倍、2.33倍、2.33倍和2.33倍。同时招标的五 、七及10年专项地方债，亦均落于投标区间下限，对应投标倍数为2.30倍、2.27倍和2.19倍。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 杨淑祯)