版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 17:25 BJT

中国新债：青岛定向发行72.4亿元一般地方债，利率较下限上浮15%

路透上海10月17日 - 中国青岛市财政局周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额72.4亿元人民币一
般地方债，三、五、七及10年期利率分别为2.75%、2.88%、3.09%和3.10%，较区间下限（国债5日均值）均上
浮15%。   
             
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
    
 债券类别   规模（亿元   期限（年  利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
                ）          ）        ）         ）            ）            ）
 一般债券      7.24         3        2.75       2.39           36            15
               21.72        5        2.88       2.51           37            15
               21.72        7        3.09       2.69           40            15
               21.72        10       3.10       2.69           41            15
   小计         72.4                                                          
 
    另据业内人士稍早透露，青岛市今日招标的三、五、七及10年一般地方债，中标利率分别为2.39%、2.51%
、2.69%和2.69%，全部落于投标区间下限，对应投标倍数为2.25倍、2.33倍、2.33倍和2.33倍。同时招标的五
、七及10年专项地方债，亦均落于投标区间下限，对应投标倍数为2.30倍、2.27倍和2.19倍。 
    
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基
金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主
体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 
而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吴芳；审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐