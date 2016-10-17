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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 17:30 BJT

香港金融：金管局向韩国国民银行授予银行牌照，即日生效

路透香港10月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周一称，金融管理专员已根据《银行业条例》向韩国国民银行（Kookmin Bank）授予银行牌照，并于今天生效。

国民银行于韩国注册，是KB金融集团 的全资附属银行。根据2016年7月号《银行家》杂志的资料，以一级资本计，KB金融集团是韩国第二大及全球第六十四大的银行集团。

本次发牌后，香港的持牌银行数目为156间。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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