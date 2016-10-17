香港金融：金管局向韩国国民银行授予银行牌照，即日生效

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港10月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周一称，金融管理专员已根据《银行业条例》向韩国国民银行（Kookmin Bank）授予银行牌照，并于今天生效。
国民银行于韩国注册，是KB金融集团 的全资附属银行。根据2016年7月号《银行家》杂志的资料，以一级资本计，KB金融集团是韩国第二大及全球第六十四大的银行集团。
本次发牌后，香港的持牌银行数目为156间。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。