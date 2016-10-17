欧元区数据：餐厅和咖啡厅价格上涨推高欧元区9月通胀率

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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能源价格尽管较8月上升1.0%，但仍较上年同期下滑3.0%。能源价格较上年同期的跌幅比8月温和了许多，当时能源价格下跌5.6%，这反映了油价上涨的影响。
剔除易波动的能源和未加工食品，即欧洲央行所称的核心HICP较上月上升0.4%，较上年同期上升0.8%，同比升幅连续第五个月持平。欧洲央行将剔除易波动的能源和未加工食品项目后的通胀率称为核心通胀率。
欧洲央行希望将中期通胀率维持在低于但接近2%的水平。
为了让通胀率接近其目标，欧洲央行每月在二级市场购买800亿欧元公债，以便向银行系统注入更多资金，同时迫使银行向实体经济更多放贷，从而提振经济增速和通胀率。(完) (编译/审校 汪红英/侯雪苹/高琦)
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