欧元区数据：餐厅和咖啡厅价格上涨推高欧元区9月通胀率

能源价格尽管较8月上升1.0%，但仍较上年同期下滑3.0%。能源价格较上年同期的跌幅比8月温和了许多，当时能源价格下跌5.6%，这反映了油价上涨的影响。

剔除易波动的能源和未加工食品，即欧洲央行所称的核心HICP较上月上升0.4%，较上年同期上升0.8%，同比升幅连续第五个月持平。欧洲央行将剔除易波动的能源和未加工食品项目后的通胀率称为核心通胀率。

欧洲央行希望将中期通胀率维持在低于但接近2%的水平。