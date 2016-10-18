重温稿-台湾货币市场：短率持平既有区间整理，拆款需求疲软以到期续作为主

* 短率持平在既有区间整理 * 需求疲软以到期续作为主 * 短票及RP利率皆持稳不变 记者 詹静宜 路透台北10月17日 - 台湾银行间拆款利率周一持稳。资金调度人士指出，由于上周五 有退税款令银行间资金较显充裕，而今日资金需求疲软，交投多以到期续作为主，带动月内 短率持平既有区间整理，后续留意外资动向对资金变化的影响。 他们表示，目前月底资金状况尚未明朗，银行间对跨月资金调度心态较趋谨慎，仍须留 意月底紧缩因素，至于央行今日引导银行间隔拆利率开盘趋降至0.174%，对市场并未产生显 着的影响，毕竟每日隔拆利率开盘价调幅都在1个基点内、波幅相当小。 〞今天还蛮安静的，大家都没什么需求。〞一位大型银行资调人士说。 另一大型公股银行拆出方资调人士则称，明起对票券商承作两周天期拆款即可跨月，但 目前仍在观望后续资金情势，对提前拆出跨月拆款资金的意愿并不高。 本地时间17:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.770 31.672 台湾加权股价指数<.TWII 9,176.22 9,165.17 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.200% 0.177-0.280% --一周拆款利率区间 0.175-0.320% 0.177-0.310% --两周拆款利率区间 0.230-0.320% 0.260-0.320% **发票量偏少** 短票方面，票券商交易员指出，周一发票量例行性偏少，成交以到期续作为主，短票利 率依旧维持在现有区间。 他们表示，目前票券商资金缺口较小，且票源供给有限，而银行买票需求仍在，因买卖 双方对利率皆有所坚持，料本周短票利率有望持稳区间盘整，观望月底资金情势变化。 “今天资金状况跟上周差不多松。〞一大型票券交易员说。 今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%，部分银行成交0.31%、少数大行成交在0 .34%，大致同于上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.332%，区间在0.32-0.36% ，成交金额为101.23亿台币；前日加权平均利率为0.324%，区间在0.26-0.36%，成交金额为 158.67亿台币。 台湾央行周一发行6,457.5亿台币定存单，与今日定期存单到期金额6,320亿台币相较， 存单到期余额增137.5亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)7,898亿台币；本周余日资金落点分别为周二2,75 9.5亿、周三3,950.5亿、周四3,232亿及周五1,636亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为575亿台币，累计超额准备5,368亿台币、加 计前期1%的超额准备为6,607亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今日投信端及寿险端资金小幅进出，不 致于影响资金调度，致RP利率维持不变。 〞现在已例行性避开资金落点月底，月底还是会谨慎一点。〞一大型证券商交易员说。 另位大型票券商交易员表示，今天投信端资金仍旧偏多，不过寿险端资金则略显分配不 均，可能是因应周五交割国际板债券提前调度资金。 本周债券相关资金预期变化因素包括：周二交割236亿台币两年期公债、周五交割法国 电力发行26.55亿美元计价国际板债券；还本部分则有周二鸿海公司债还本69.5亿台币、周 三有15年公债90/7期还本500亿台币及中钢公司债还本46.5亿台币。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0. 27-0.28%；银行承作的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平上日；公司债附买回利率月内 天期成交在0.34%，上日亦同，跨月在0.35%，与上日水准一致。 大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天 期公司债附买回利率主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0 .30%，以上报价与上日变化不大。(完) (审校 杨淑祯/张喜良)