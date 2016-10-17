路透基点：湖北荣成再生科技贷款规模降至19.9亿人民币--TRLPC

路透香港10月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，湖北荣 成再生科技有限公司原21亿元人民币定期贷款目标，现已降低至19.9亿人 民币(2.95亿美元)。 最初是第一商业银行和台湾土地银行担任此次交易的牵头行兼簿记行 ，台湾银行稍后加入，并给予同样的头衔。 该笔贷款由分为两部分，分别是A部分17亿元人民币七年期定期贷款 和B部分2.9亿元人民币五年期循环贷。贷款协议于周一签署。 在项目抵押前后的利率均为中国人民银行基准利率的102.5%和100%。 如果借款人每年的税前收益达到5,000万元人民币，则A部分的利率将进一 步降至中国人民银行基准利率的97.5%。最高前端费为23个基点。 所得资金将用于为湖北松滋市一家纸厂的资本支出提供融资。 台湾上市母公司荣成纸业荣成纸业提供担保。(完) (编译 孙茉莉; 审校 张荻)