路透基点：湖北荣成再生科技贷款规模降至19.9亿人民币--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港10月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，湖北荣 成再生科技有限公司原21亿元人民币定期贷款目标，现已降低至19.9亿人 民币(2.95亿美元)。 最初是第一商业银行和台湾土地银行担任此次交易的牵头行兼簿记行 ，台湾银行稍后加入，并给予同样的头衔。 该笔贷款由分为两部分，分别是A部分17亿元人民币七年期定期贷款 和B部分2.9亿元人民币五年期循环贷。贷款协议于周一签署。 在项目抵押前后的利率均为中国人民银行基准利率的102.5%和100%。 如果借款人每年的税前收益达到5,000万元人民币，则A部分的利率将进一 步降至中国人民银行基准利率的97.5%。最高前端费为23个基点。 所得资金将用于为湖北松滋市一家纸厂的资本支出提供融资。 台湾上市母公司荣成纸业荣成纸业提供担保。(完) (编译 孙茉莉; 审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。