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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 18:24 BJT

东南亚股市：多数下跌，美联储主席叶伦讲话打压市场人气

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   362.74    -1.06   -0.29   +8.99   332.82
    新加坡                     2817.07     1.83   +0.07   -2.28  2882.73
    马来西亚                  1653.71    -5.26   -0.32   -2.29  1692.51
    泰国                      1477.34    -0.27   -0.02  +14.70  1288.02
    印尼                      5410.30    10.42   +0.19  +17.79  4593.01
    菲律宾                     7358.21   -31.09   -0.42   +5.84  6952.08
    越南                        680.95    -6.05   -0.88  +17.60   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 高琦/侯雪苹；审校 蔡美珍/孙茉莉)

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