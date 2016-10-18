路透调查：台湾9月外销订单金额料较上年增长1.83%，连两月增长

* 台湾9月外销订单金额预估年增1.83%(前月为年增8.3%) * 数据将于10月20日(周四)0800GMT公布 路透台北10月18日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾9月外销 订单金额料较上年同期增长1.83%，为连续第二个月增长。 先前分析师指出，受惠苹果 拉货效应，看好9月外销订单进 入上升趋势，油价跌幅也较去年同期收敛，推估油价相关产品接单表现将 较佳，预期9月外销订单表现会比8月好；不过台币升势亦将影响接单表现 。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对9月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 3.40 法国巴黎银行 1.50 中国信托商业 6.40 银行 富兰克林华美 3.30 投信 安智银行 -5.00 日盛投顾 -0.50 元富投顾 -1.10 兆丰国际证券 3.28 永丰投顾 2.16 法国兴业银行 9.20 台新投顾 1.00 元大投顾 -1.60 中值 1.83 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)