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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 10:02 BJT

路透调查：台湾9月外销订单金额料较上年增长1.83%，连两月增长

* 台湾9月外销订单金额预估年增1.83%(前月为年增8.3%)
    * 数据将于10月20日(周四)0800GMT公布

    路透台北10月18日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾9月外销
订单金额料较上年同期增长1.83%，为连续第二个月增长。
    
    先前分析师指出，受惠苹果 拉货效应，看好9月外销订单进
入上升趋势，油价跌幅也较去年同期收敛，推估油价相关产品接单表现将
较佳，预期9月外销订单表现会比8月好；不过台币升势亦将影响接单表现
。

    台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较
实际出口领先二至三个月。
    
    以下为金融机构对9月外销订单的预估年变动率：(%)
 金融机构           预估值
 澳盛银行            3.40
 法国巴黎银行        1.50
 中国信托商业        6.40
 银行           
 富兰克林华美        3.30
 投信           
 安智银行           -5.00
 日盛投顾           -0.50
 元富投顾           -1.10
 兆丰国际证券        3.28
 永丰投顾            2.16
 法国兴业银行        9.20
 台新投顾            1.00
 元大投顾           -1.60
 中值                1.83
 (完) 

 (撰写 李可柔; 审校 高洁如)

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