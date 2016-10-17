版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 19:31 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高4.1%触及六个月高位，因豆油价格飙升

路透吉隆坡10月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一飙升至约六个月最高水准，追随豆油价格涨势，同时也归功于对10月生产增长较为疲弱的预期。

马币(林吉特) 的走软也为市场带来支撑。马币兑美元跌0.4%至4.2150。

马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 涨4.1%，收报每吨2,768马币，创一年多最强单日涨幅，而且盘中触及4月5日以来最高的2,778马币。

棕榈油期货合约成交量为56,392口，高于2015年日均成交量44,600口，每口25吨。

“我们从种植户那里获取越来越多信息显示，产量没有预想的好，”一位交易商称，反映出了去年厄尔尼诺现象的滞后影响。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 涨1.9%，而大连商交所1月豆油合约 跳涨5%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红；审校 李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐