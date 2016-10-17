马来西亚期市：棕榈油期货收高4.1%触及六个月高位，因豆油价格飙升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡10月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一飙升至约六个月最高水准，追随豆油价格涨势，同时也归功于对10月生产增长较为疲弱的预期。
马币(林吉特) 的走软也为市场带来支撑。马币兑美元跌0.4%至4.2150。
马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 涨4.1%，收报每吨2,768马币，创一年多最强单日涨幅，而且盘中触及4月5日以来最高的2,778马币。
棕榈油期货合约成交量为56,392口，高于2015年日均成交量44,600口，每口25吨。
“我们从种植户那里获取越来越多信息显示，产量没有预想的好，”一位交易商称，反映出了去年厄尔尼诺现象的滞后影响。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 涨1.9%，而大连商交所1月豆油合约 跳涨5%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红；审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。