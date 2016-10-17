国际油市：亚洲柴油市场改善，受永顺油品强劲需求提振

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月17日 - 贸易消息人士称，亚洲柴油价差周一上涨，受到来自新加坡永顺油品(Winson Oil)的强劲需求提振。
他们并称，永顺油品买入75万桶11月份装运的含硫500ppm柴油，将该品级柴油较新加坡报价的价差推升至每桶0.25美元，较周五上升0.05美元。
消息人士此前已透露，永顺油品已买入一搜巨型油轮，用于在地中海储油。该公司寻求扩大在欧洲市场的业务。
交易商曾指出，如果该公司进入现货市场大规模购油注入该油轮，则有望提振亚洲柴油裂解价差。
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)可能向BP卖出4万吨11月25-27装运的航煤，成交价格较新加坡报价每桶贴水1.10美元。
招标方面没有新消息。
新加坡现货市场上有五笔柴油交易达成，没有航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 王洋)
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