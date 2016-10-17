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亚洲 | 2016年 10月 17日 星期一 19:39 BJT

国际油市：亚洲燃料油市场基本未见变动，市场揣测11月OPEC会议结果

路透10月17日 - 亚洲燃料油市场本周伊始开局平淡，行业消息人士称，在石油输出国组织(OPEC)即将11月末举行下次会议之际，380-cst燃料油近月跨月价差受对统售价格多头人气的支撑。

“好像一些交易员在揣测(燃料油)统售价格将因原油价格走升而上涨，这是即期跨月价差虽然有下行压力但保持上涨的原因，”一位在新加坡的交易员说。

380-cst燃料油近月11月/12月跨越价差 周一报每吨升水0.25美元，较前一日上涨0.25美元。

380-cst燃料油统售价格周一稍稍下跌，较上周五下跌3.59美元至每吨277.31美元。10月12日，380-cst燃料油现货价格达到每吨283.51美元，创下去年7月30日以来最高。

另一位交易员表示，这是在近月迪拜原油价格DUB-1M-A升至近一年高位下所取得的。

OPEC各国官员正在进行一波会议，以期敲定9月28日所达成每日减产3,250-3,300万桶协议的细节。

新加坡现货市场上有三笔交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 刘秀红)

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