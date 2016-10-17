国际油市：亚洲燃料油市场基本未见变动，市场揣测11月OPEC会议结果

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月17日 - 亚洲燃料油市场本周伊始开局平淡，行业消息人士称，在石油输出国组织(OPEC)即将11月末举行下次会议之际，380-cst燃料油近月跨月价差受对统售价格多头人气的支撑。
“好像一些交易员在揣测(燃料油)统售价格将因原油价格走升而上涨，这是即期跨月价差虽然有下行压力但保持上涨的原因，”一位在新加坡的交易员说。
380-cst燃料油近月11月/12月跨越价差 周一报每吨升水0.25美元，较前一日上涨0.25美元。
380-cst燃料油统售价格周一稍稍下跌，较上周五下跌3.59美元至每吨277.31美元。10月12日，380-cst燃料油现货价格达到每吨283.51美元，创下去年7月30日以来最高。
另一位交易员表示，这是在近月迪拜原油价格DUB-1M-A升至近一年高位下所取得的。
OPEC各国官员正在进行一波会议，以期敲定9月28日所达成每日减产3,250-3,300万桶协议的细节。
新加坡现货市场上有三笔交易达成。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。