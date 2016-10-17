USDA报告：10月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月17日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 10/13/2016 10/06/2016 10/06/2016 10/08/20 15 初值 修正值 前值 小麦 450,613 437,414 432,859 206,857 燕麦 500 100 100 0 大麦 735 0 0 293 玉米 875,808 1,162,178 1,131,707 495,223 高粱 5,846 87,885 87,885 200,373 大豆 2,508,997 1,801,832 1,801,074 2,374,736 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 11,027,482 8,562,682 燕麦 5,499 200 大麦 24,993 21,311 玉米 7,812,178 4,352,152 高粱 466,562 1,610,893 大豆 7,714,443 6,770,243 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)