版本:
中国
货币新闻 | 2016年 10月 17日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：10月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月17日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 10/13/2016    10/06/2016    10/06/2016    10/08/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       450,613       437,414       432,859       206,857
    燕麦 　        500           100           100             0
    大麦           735             0             0           293
    玉米       875,808     1,162,178     1,131,707       495,223
    高粱         5,846        87,885        87,885       200,373
    大豆     2,508,997     1,801,832     1,801,074     2,374,736
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    11,027,482      8,562,682
    燕麦         5,499            200
    大麦        24,993         21,311
    玉米     7,812,178      4,352,152
    高粱       466,562      1,610,893
    大豆     7,714,443      6,770,243
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐