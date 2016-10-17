欧元债市：德债收益率触及6月来最高，焦点在欧洲央行本周会议

* 德国10年期公债收益率触及6月来最高

* 焦点在本周欧洲央行政策会议

* 市场将从中寻找欧洲央行可能小幅调整购债计划的线索

* 购债“缩减幅度”也是市场焦点所在

路透伦敦10月17日 - 德国10年期公债收益率周一升穿0.1%，为6月英国公投退欧后首次，受美债和英债收益率不断上升带动，投资者焦点转向本周欧洲央行政策会议。

欧洲央行将可能讨论对刺激计划进行技术性调整，以便将1.7万亿欧元购债计划延长至2017年3月到期日之后。对欧洲央行可能缩减购债规模的传闻近期令市场惴惴不安。

自欧洲央行9月初的会议以来，欧元区公债收益率普遍上涨，符合央行购债要求的公债增加。这给予了央行一定的操作空间，央行本来面临可购买公债稀缺的困境。

例如，德国10年期公债收益率 本月已上涨21个基点，脱离负值，周一升穿0.1%，为6月24日英国公投结果公布以来的最高水准。

即使德国六年期公债收益率也短暂升穿负0.40%，该水准是欧洲央行的购债门槛，为6月以来首见。

美联储主席叶伦周五暗示，联储可能允许通胀升穿2%的目标，带动美债收益率升至四个月高位。

同时，英镑骤降引发通胀忧虑，带动英国10年期公债收益率升至退欧公投以来的最高水准。

德国商业银行分析师预计，到明年夏季，欧洲央行将无符合条件的德国公债和机构债可买，较上个月的预期延后。

分析师预计，欧洲央行本周将按兵不动，将等到12月才可能宣布延长及小幅调整购债计划。

投资者将密切关注欧洲央行总裁德拉吉在政策会议后的记者会上的讲话，评估央行进一步放宽计划的力度，以及最终缩减购债的步伐。