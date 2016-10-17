南非汇市：兰特兑美元升逾1%，因南非副总统和企业领袖支持财长戈尔丹

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透约翰内斯堡10月17日 - 南非兰特兑美元周一大涨超过1%，因南非财长戈尔丹面临的政治压力缓解，且商品价格持稳，提振兰特进一步远离一个月低位。
1500 GMT，兰特兑美元 升1.26%，报14.1475兰特，高于周五纽约尾盘14.3275，没有和其他新兴市场货币一起下跌。美联储主席叶伦的鹰派言论，重压新兴市场货币。
兰特上涨，因南非副总统Cyril Ramaphosa周日支持财长戈尔丹。Ramaphosa说，对当局对戈尔丹的指控表示关注，他支持戈尔丹。
周一，南非商界领袖表示支持戈尔丹。戈尔丹上周收到检控官的传召，要求其在11月2日上庭。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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