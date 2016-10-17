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市场报道 | 2016年 10月 18日 星期二 01:08 BJT

南非汇市：兰特兑美元升逾1%，因南非副总统和企业领袖支持财长戈尔丹

路透约翰内斯堡10月17日 - 南非兰特兑美元周一大涨超过1%，因南非财长戈尔丹面临的政治压力缓解，且商品价格持稳，提振兰特进一步远离一个月低位。

1500 GMT，兰特兑美元 升1.26%，报14.1475兰特，高于周五纽约尾盘14.3275，没有和其他新兴市场货币一起下跌。美联储主席叶伦的鹰派言论，重压新兴市场货币。

兰特上涨，因南非副总统Cyril Ramaphosa周日支持财长戈尔丹。Ramaphosa说，对当局对戈尔丹的指控表示关注，他支持戈尔丹。

周一，南非商界领袖表示支持戈尔丹。戈尔丹上周收到检控官的传召，要求其在11月2日上庭。(完)

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