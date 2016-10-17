英国金融市场：英债继续被抛售，受创英镑承压

路透伦敦10月17日 - 英国公债市场周一继续遭到抛售，因政治不确定性引发投资担忧，驱使10年期英债收益率升至6月公投退欧来最高，且向受创英镑施压。

在退欧公投后英镑下跌了接近20%，令通胀预期飙升，驱使投资者降低对今年英国央行可能进一步减息或推出更多刺激举措的预期。

加上外国投资者对购买英债要求更多额外的溢价，推高了英债收益率，分析师说。尽管德债和美国公债收益率近日上升，但英债收益率上升的速度更快，反映了投资者的紧张情绪。

1600 GMT，指标10年期英债 收益率报1.13%，日内上升约3个基点，周一稍早升至1.223%，因投资者不安。

“自10月初以来，市场动态出现转变，收益率上升的同时货币走软，对于10国集团(G10)货币而言，这是非常不寻常的，尤其是英镑，”法国巴黎银行汇市策略师Sam Lynton-Brown说。

“目前，不是英债收益率上升推高英镑，而是英镑下跌推高通胀预期，进而导致英债收益率上升，收益率曲线走陡。”

10月迄今，英债收益率上升了37个基点，势将录得金融危机以来最大月度升幅之一。

本月收益率上扬，主要是因通胀预期上升，常规英债收益率上升速度较快，但英国通膨保值公债收益率升速较慢。不过，过去几天，通膨保值公债价格也下跌。

“这的确暗示了，总体而言，英债风险溢价较之前上升，”法国兴业银行策略师Jason Simpson说。

周二出炉的通胀数据将是下一个重大事件。

英镑兑美元 跌至1.2165美元，自英国首相特雷莎梅的讲话引发对该国“硬脱欧”的担忧后，英镑兑美元过去两周已贬值6%。

英镑兑欧元 下滑0.2%，至0.9025英镑。