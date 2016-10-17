芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因出口强劲和豆油上升

路透芝加哥10月17日 - 美国大豆期货周一连续第三日上涨，触及9月22日来最高，交易商说，因美国农业部的出口检验报告对市场利多。

CBOT豆油 跳涨3.1%，至2014年8月来最高，因全球植物油供应不断收紧和现货基差强劲带领价格上涨。