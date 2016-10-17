芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因出口强劲和豆油上升

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥10月17日 - 美国大豆期货周一连续第三日上涨，触及9月22日来最高，交易商说，因美国农业部的出口检验报告对市场利多。
交易商说，豆油大涨，也支撑大豆期货。
CBOT豆油 跳涨3.1%，至2014年8月来最高，因全球植物油供应不断收紧和现货基差强劲带领价格上涨。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)报告显示，9月大豆压榨速度快于预期，进一步支撑大豆市场。
豆粕期货上涨，指标12月豆粕合约 在接近周五高位306.00美元时遇到阻力。出脱多头豆粕/空头豆油套利交易使豆粕涨幅受限。
美国农业部称，上周出口检验美国豆粕250.9万吨。分析师预计为130-160万吨。
CBOT-11月大豆合约 收升15-3/4美分，报每蒲式耳9.78-1/4美元。
12月豆粕合约 收升2.9美元，报每短吨303.5美元。12月豆油合约 升1.06美分，报35.44美分。
今日CBOT大豆预估成交量为226,831口，豆粕为56,903口，豆油为152,771口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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