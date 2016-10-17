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债券 | 2016年 10月 18日 星期二 04:39 BJT

美国债市：公债收益率从四个月峰值下跌

* 股市下跌重新燃点对美国公债的买需
    * 美国公债收益率差从一个月来最宽水平收窄
    * 10月纽约联储制造业指数意外下降
    * 美联储副主席费舍尔称“非常接近”就业和通胀目标

    路透纽约10月17日 - 美国公债收益率周一触及四个月高位后回落，
因投资者趁低买入公债。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周
暗示，联储可能允许通胀高于目标，带动公债价格下滑。
    
    美股下跌，10月纽约联储制造业指数意外下降，也支持对公债的买需
。
    
    “人们看到公债价格降至很具吸引力的水准，”Incapital LLC固定
收益策略师Sharon Stark说。
    
    指标10年期美国公债价格上涨8/32，收益率报1.762%，较周五下跌3
个基点。根据路透数据，10年期公债收益率在周一稍早触及1.814%，此为
6月2日来最高水准。
    
    美国股市下跌0.2%。
    
    美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周五在一次全面评估美国经济
复苏不足之处的会议上指出，美联储可能需要实施“高压经济”来弥补20
08-2009年危机的伤害。当年这场危机压制生产，导致大量工人失业，有
可能给美国经济留下永久伤害。 
    
    一些交易商将叶伦的讲话解读为美联储可能考虑允许通胀率升破2.0%
的美联储目标。他们对叶伦的言论作反应，较之美国短债，他们卖出更多
美国长债，令收益率差走宽至约一个月来最宽水准。
    
    “大家仍在消化叶伦的讲话，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justi
n Lederer说，公债价格在隔夜时段触及低位，之后缓慢反弹。
    
    五年期和30年期公债收益率差周一稍早触及129个基点，后收窄至126
个基点，较周五收窄近1个基点。
    
    公债收益率跌幅受限，因本周将有大量公司债供应，根据汤森路透旗
下的IFR预计，本周将有250亿美元投资级别的公司债进场。
    
    尽管经济数据喜忧参半，但根据CME Group的FedWatch工具，美国利
率期货走势暗示，交易商预计美联储在12月升息的机率接近70%，和周五
变动不大。
    
    周一，美联储副主席费舍尔称，美国“非常接近”通胀和就业目标。
不过，他没有提到升息的具体时间。

    波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦向路透表示，目前就业水准和通胀
率为美国不久加息提供了理据。            
    
    -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-220/256   0.8228    -0.016
    五年期公债      99-96/256    1.2556    -0.026
    10年期公债     97-156/256   1.766     -0.026
    30年期公债   　94-84/256    2.5216    -0.033(完)
    
　　

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