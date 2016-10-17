美国债市：公债收益率从四个月峰值下跌

* 股市下跌重新燃点对美国公债的买需 * 美国公债收益率差从一个月来最宽水平收窄 * 10月纽约联储制造业指数意外下降 * 美联储副主席费舍尔称“非常接近”就业和通胀目标 路透纽约10月17日 - 美国公债收益率周一触及四个月高位后回落， 因投资者趁低买入公债。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周 暗示，联储可能允许通胀高于目标，带动公债价格下滑。 美股下跌，10月纽约联储制造业指数意外下降，也支持对公债的买需 。 “人们看到公债价格降至很具吸引力的水准，”Incapital LLC固定 收益策略师Sharon Stark说。 指标10年期美国公债价格上涨8/32，收益率报1.762%，较周五下跌3 个基点。根据路透数据，10年期公债收益率在周一稍早触及1.814%，此为 6月2日来最高水准。 美国股市下跌0.2%。 美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦周五在一次全面评估美国经济 复苏不足之处的会议上指出，美联储可能需要实施“高压经济”来弥补20 08-2009年危机的伤害。当年这场危机压制生产，导致大量工人失业，有 可能给美国经济留下永久伤害。 一些交易商将叶伦的讲话解读为美联储可能考虑允许通胀率升破2.0% 的美联储目标。他们对叶伦的言论作反应，较之美国短债，他们卖出更多 美国长债，令收益率差走宽至约一个月来最宽水准。 “大家仍在消化叶伦的讲话，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justi n Lederer说，公债价格在隔夜时段触及低位，之后缓慢反弹。 五年期和30年期公债收益率差周一稍早触及129个基点，后收窄至126 个基点，较周五收窄近1个基点。 公债收益率跌幅受限，因本周将有大量公司债供应，根据汤森路透旗 下的IFR预计，本周将有250亿美元投资级别的公司债进场。 尽管经济数据喜忧参半，但根据CME Group的FedWatch工具，美国利 率期货走势暗示，交易商预计美联储在12月升息的机率接近70%，和周五 变动不大。 周一，美联储副主席费舍尔称，美国“非常接近”通胀和就业目标。 不过，他没有提到升息的具体时间。 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦向路透表示，目前就业水准和通胀 率为美国不久加息提供了理据。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-220/256 0.8228 -0.016 五年期公债 99-96/256 1.2556 -0.026 10年期公债 97-156/256 1.766 -0.026 30年期公债 94-84/256 2.5216 -0.033(完)