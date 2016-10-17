版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 18日 星期二 04:56 BJT

美股盘后：NETFLIX暴涨18%，此前公布订户增幅超预期和季度业绩

路透10月17日 - 视频流服务公司NETFLIX周一在盘后交易中先跌后扬，且将升幅扩大至18%，此前公司公布订户数量增幅多于预期，且公布季度业绩。

NETFLIX公布，截至9月30日的第三季，公司的美国订户增长37万，根据研究公司FactSet StreetAccount，分析师预估均值为增长30.9万。

国际市场的订户增长320万，分析师预估均值为201万。

NETFLIX公布第三季营收增长31.7%，至22.9亿美元。(完) 　　

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐