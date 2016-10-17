美股盘后：NETFLIX暴涨18%，此前公布订户增幅超预期和季度业绩

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透10月17日 - 视频流服务公司NETFLIX周一在盘后交易中先跌后扬，且将升幅扩大至18%，此前公司公布订户数量增幅多于预期，且公布季度业绩。
NETFLIX公布，截至9月30日的第三季，公司的美国订户增长37万，根据研究公司FactSet StreetAccount，分析师预估均值为增长30.9万。
国际市场的订户增长320万，分析师预估均值为201万。
NETFLIX公布第三季营收增长31.7%，至22.9亿美元。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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