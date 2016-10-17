美股业绩：IBM季度营收胜预期，因云服务和数据分析业务持续成长

路透10月17日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM)公司 周一公布的季度营收好于预期，受助于云服务和数据分析业务持续成长。

在执行长罗睿兰的领导下，IBM转向诸如云服务，数据分析和安全等利润率更高的领域发展。

第三季，这些被公司 称作“战略要务”领域的营收增长16%，至80亿美元。

云服务营收跳升44%，之前一季增幅为30%。

IBM维持全年经调整后每股收益预估为至少13.50美元。

IBM在周一盘后交易中小幅下跌，至153.50美元。

IBM公布的季度营收跌幅是逾四年来最小。

IBM公布，截至9月30日的第三季总营收按年小幅下滑至192.3亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师对IBM第三季营收的预估均值为190亿美元。

期内净利降至28.5亿美元或每股盈利2.98美元，上年同期分别为29.5亿美元或3.01美元。

不计入特殊项目，IBM每股收益为3.29美元，好于分析师预估的3.23美元。

截至周一收盘，IBM股价上涨了接近12.5%，跑赢道指同期升幅3.8%。IBM为道指成分股。(完)