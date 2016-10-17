美股业绩：IBM季度营收胜预期，因云服务和数据分析业务持续成长

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透10月17日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM)公司 周一公布的季度营收好于预期，受助于云服务和数据分析业务持续成长。
在执行长罗睿兰的领导下，IBM转向诸如云服务，数据分析和安全等利润率更高的领域发展。
第三季，这些被公司 称作“战略要务”领域的营收增长16%，至80亿美元。
云服务营收跳升44%，之前一季增幅为30%。
IBM维持全年经调整后每股收益预估为至少13.50美元。
IBM在周一盘后交易中小幅下跌，至153.50美元。
IBM公布的季度营收跌幅是逾四年来最小。
IBM公布，截至9月30日的第三季总营收按年小幅下滑至192.3亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师对IBM第三季营收的预估均值为190亿美元。
期内净利降至28.5亿美元或每股盈利2.98美元，上年同期分别为29.5亿美元或3.01美元。
不计入特殊项目，IBM每股收益为3.29美元，好于分析师预估的3.23美元。
截至周一收盘，IBM股价上涨了接近12.5%，跑赢道指同期升幅3.8%。IBM为道指成分股。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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