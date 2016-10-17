《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月17日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.84 +0.99 +0.97 2300327 京东 26.31 -0.19 -0.72 5581126 新浪 75.98 +0.69 +0.92 979055 搜狐 42.43 -0.99 -2.28 158207 网易 261.10 -0.27 -0.10 831858 百度 175.15 -0.36 -0.21 1333111 台湾 台湾积体电路 30.57 -0.09 -0.29 1185225 联电 1.87 -0.01 -0.53 173330 日月光 5.96 -0.02 -0.33 40637 硅品精密 7.40 -0.04 -0.54 121415 和信超媒体 2.46 +0.00 +0.00 3146 友达 3.62 +0.01 +0.28 72863 中华电信 35.06 +0.06 +0.17 67640 台湾国际航电 47.88 -0.45 -0.93 769011 香港 中国移动 59.57 -1.39 -2.28 263922 中国联通 12.29 -0.49 -3.83 127526 中国电信 51.86 -0.60 -1.14 3585 中芯国际 6.04 -0.02 -0.33 16352 电讯盈科 6.05 -0.01 -0.17 1130 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。