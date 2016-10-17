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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         102.84    +0.99    +0.97   2300327
    京东                26.31    -0.19    -0.72   5581126
    新浪              75.98    +0.69    +0.92    979055
    搜狐              42.43    -0.99    -2.28    158207
    网易             261.10    -0.27    -0.10    831858
    百度             175.15    -0.36    -0.21   1333111
    
    台湾
    台湾积体电路       30.57    -0.09    -0.29   1185225
    联电                1.87    -0.01    -0.53    173330
    日月光              5.96    -0.02    -0.33     40637
    硅品精密           7.40    -0.04    -0.54    121415
    和信超媒体         2.46    +0.00    +0.00      3146
    友达                3.62    +0.01    +0.28     72863
    中华电信           35.06    +0.06    +0.17     67640
    台湾国际航电      47.88    -0.45    -0.93    769011
    
    香港
    中国移动           59.57    -1.39    -2.28    263922
    中国联通           12.29    -0.49    -3.83    127526
    中国电信           51.86    -0.60    -1.14      3585
    中芯国际            6.04    -0.02    -0.33     16352
    电讯盈科         6.05    -0.01    -0.17      1130
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 龚芳)

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