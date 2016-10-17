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市场报道 | 2016年 10月 18日 星期二 06:19 BJT

全球贵金属：10月17日SPDR黄金持仓增加0.18%，或1.78吨

路透10月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一黄金持仓量增加0.18%至967.21吨，周五为965.43吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从31,039,490.76盎司升至31,096,713.32盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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