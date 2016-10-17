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市场报道 | 2016年 10月 18日 星期二 06:23 BJT

《美国重要政经日程》--10月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部发布9月消费者物价指数及实质所得数据

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券

2000 - 财政部发布8月国际资本流动数据

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 张涛)

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