日韩经济指标预测--10月18日-10月25日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月17日当周 10月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.7% 10月19日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,377 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,303 10月20日(四) 暂无重要经济数据公布。 10月21日(五) 暂无重要经济数据公布。 10月24日当周 10月23日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 9月 -- 逆差187 出口(较上年同期) -- -9.6% 进口(较上年同期) -- -17.3% 10月24日(一) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 50.4 10月24-25日 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.3% 10月25日(二) 2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 102 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。